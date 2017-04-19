П.Порошенко вшанував пам'ять жертв теракту в Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих внаслідок теракту біля парламенту Великої Британії у березні цього року, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Так, зазначається, що Президент під час офіційного візиту до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії відвідав Національний меморіал пам'яті поліцейських у Лондоні.
Глава держави поклав квіти та вшанував пам'ять загиблих внаслідок теракту біля Парламенту Великої Британії 22 березня 2017 року.
Нагадаємо, 22 березня у районі будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні стався напад, в результаті якого загинули п'ятеро людей.