П.Порошенко почтил память жертв теракта в Британии

Так, отмечается, что Президент во время официального визита в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии посетил Национальный мемориал памяти полицейских в Лондоне.

Глава государства возложил цветы и почтил память погибших в результате теракта у парламента Великобритании 22 марта 2017 года.

Напомним, 22 марта в районе здания парламента Великобритании в Лондоне произошло нападение, в результате которого погибли пять человек.