П.Порошенко почтил память жертв теракта в Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших в результате теракта у парламента Великобритании в марте этого года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Так, отмечается, что Президент во время официального визита в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии посетил Национальный мемориал памяти полицейских в Лондоне.
Глава государства возложил цветы и почтил память погибших в результате теракта у парламента Великобритании 22 марта 2017 года.
Напомним, 22 марта в районе здания парламента Великобритании в Лондоне произошло нападение, в результате которого погибли пять человек.