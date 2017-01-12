П.Порошенко впевнений у правильності призначення М.Степанова головою Одеської ОДА (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив впевненість у правильності рішення про призначення на посаду голови Одеської облдержадміністрації Максима Степанова, який переміг на відповідному конкурсі. Про це він повідомив під час візиту на Одещину, передає УНН.
"Впевнений в тому, що сьогодні моє рішення про призначення людини, яка перемогла на конкурсі, в якості очільника, голови (Одеської - ред.) ОДА Максима Степанова – це є правильне рішення", - заявив П.Порошенко.
Нагадаємо, конкурс на посаду голови Одеської ОДА виграв М.Степанов.
Також нагадаємо, Кабмін схвалив призначення головою Одеської ОДА М.Степанова.