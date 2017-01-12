П.Порошенко впевнений у правильності призначення М.Степанова головою Одеської ОДА (доповнено)

"Впевнений в тому, що сьогодні моє рішення про призначення людини, яка перемогла на конкурсі, в якості очільника, голови (Одеської - ред.) ОДА Максима Степанова – це є правильне рішення", - заявив П.Порошенко.

Нагадаємо, конкурс на посаду голови Одеської ОДА виграв М.Степанов.

Також нагадаємо, Кабмін схвалив призначення головою Одеської ОДА М.Степанова.