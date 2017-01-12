П.Порошенко уверен в правильности назначения М.Степанова главой Одесской ОГА (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в правильности решения о назначении на должность главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, который победил на соответствующем конкурсе. Об этом он сообщил во время визита в Одесскую область, передает УНН.
"Уверен в том, что сегодня мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе, в качестве руководителя, главы (Одесской - ред.) ОГА Максима Степанова – это правильное решение", - заявил П.Порошенко.
Напомним, конкурс на должность главы Одесской ОГА выиграл М.Степанов.
Также напомним, Кабмин одобрил назначение главой Одесской ОГА М.Степанова.