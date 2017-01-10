П.Порошенко висловив співчуття з приводу смерті екс-президента Німеччини Р.Герцога
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття з приводу смерті колишнього президента Німеччини Романа Герцога його дружині, рідним та усьому німецькому народу. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Зі смертю Федерального президента ФРН Романа Герцога світ втратив великого європейця, палкого прихильника наближення України до ЄС. Висловлюю щирі співчуття дружині Александрі Фрайфрау фон Берліхінген, рідним, а також всьому дружньому німецькому народові”, — написав Президент України.
Як повідомляв УНН, 10 січня екс-президент Німеччини Роман Герцог помер у віці 82 роки.