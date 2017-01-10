П.Порошенко выразил сожаление по поводу смерти экс-президента Германии Р.Герцога
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил сожаление по поводу смерти бывшего президента Германии Романа Герцога его жене, родным и всему немецкому народу. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Со смертью Федерального президента ФРГ Романа Герцога мир потерял великого европейца, пылкого сторонника сближения Украины с ЕС. Выражаю искренние соболезнования жене Александре Фрайфрау фон Берлихинген, родным, а также всему дружественному немецкому народу ", - написал Президент Украины.
Как сообщал УНН, 10 января экс-президент Германии Роман Герцог умер в возрасте 82 года.