П.Порошенко відзначив 48 військовослужбовців, які захищають Авдіївку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив високими державними нагородами 48 військовослужбовців, які захищають Авдіївку, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Президент Петро Порошенко нагородив високими державними нагородами військовослужбовців, які героїчно захищають Авдіївку від російсько-терористичних військ. Серед нагороджених бійці легендарної 72-ї окремої механізованої бригади... Всього високими державними нагородами відзначені 48 офіцерів, сержантів та солдатів Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, орденом Богдана Хмельницького нагороджено підполковника Олександра Вдовиченка — командира 1-го механізованого батальйона 72-ї ОМБр та заступника командира батальйона капітана Василя Федика, які разом зі своїми бійцями в ці дні захищають промзону в Авдіївці.
Нагадаємо, Президент відзначив державними нагородами 94 військовослужбовців, з них 34 посмертно.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.