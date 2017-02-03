П.Порошенко отметил 48 военнослужащих, которые защищают Авдеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил высокими государственными наградами 48 военнослужащих, которые защищают Авдеевку, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Президент Петр Порошенко наградил высокими государственными наградами военнослужащих, которые героически защищают Авдеевку от российско-террористических войск. Среди награжденных бойцы легендарной 72-й отдельной механизированной бригады ... Всего высокими государственными наградами отмечены 48 офицеров, сержантов и солдат Вооруженных Сил Украины ", - говорится в сообщении.
В частности, орденом Богдана Хмельницкого награжден подполковник Александр Вдовиченко - командир 1-го механизированного батальона 72-й ОМБр и заместитель командира батальона капитан Василий Федько, которые вместе со своими бойцами в эти дни защищают промзону в Авдеевке.
Напомним, Президент отметил государственными наградами 94 военнослужащих, из них 34 посмертно .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе .
3 февраля российская сторона в ОЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой .