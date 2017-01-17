П.Порошенко відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, який розпочинається сьогодні. Про це напередодні повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у Facebook, передає УНН.
"Президент України поїде у швейцарський Давос, де матиме широку програму на Всесвітньому економічному форумі. Але брати участі у сніданку, організованому Віктором Пінчуком, він не буде", - повідомив С.Цеголко.
Нагадаємо, 17 січня у Давосі відкривається Всесвітній економічний форум.