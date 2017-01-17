П.Порошенко посетит Всемирный экономический форум в Давосе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посетит Всемирный экономический форум в Давосе, который начинается сегодня. Об этом накануне сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко в Facebook, передает УНН.
"Президент Украины поедет в швейцарский Давос, где будет обширная программа на Всемирном экономическом форуме. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет", - сообщил С.Цеголко.
Напомним, 17 января в Давосе открывается Всемирный экономический форум .