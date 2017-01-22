П.Порошенко: в Україні є політичні сили, які пропонують відмовитися від Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Україні існують політичні сили, які в завуальованій формі пропонують відмовитися від окупованих територій. Про це сказав Президент Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди Дня Соборності України у Національному музеї Тараса Шевченка, передає кореспондент УНН.
“Як це не прикро казати в День Соборності, але у нас є політичні сили, які в ретельно завуальованій формі, пропонують нам відмовитися від Донбасу. Які кажуть поводитися з мешканцями окупованих територій так ніби вони вже не є громадянами України. Хочу передати цим політикам питання: Панове ви збирали ці території? Ви доклали зусилля для того щоб цими українськими землями розкидатися? Тим більше, що така стратегія стовідсотково, і це вже доведено, до миру не призведе. Мета Росії не Донецьк і Луганськ, а вся Україна, а не лише Крим та Севастополь”, — сказав Глава держави.
Нагадаємоє, Президент Петро Порошенко заяив, що на Сході України українській воїни відстоюють не повернення окремих територій, а всю соборну українську землю.
Як повідомляв УНН, Президент України привітав весь український народ, діаспору з Днем Соборності України.