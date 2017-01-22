П.Порошенко: в Україні є політичні сили, які пропонують відмовитися від Донбасу

“Як це не прикро казати в День Соборності, але у нас є політичні сили, які в ретельно завуальованій формі, пропонують нам відмовитися від Донбасу. Які кажуть поводитися з мешканцями окупованих територій так ніби вони вже не є громадянами України. Хочу передати цим політикам питання: Панове ви збирали ці території? Ви доклали зусилля для того щоб цими українськими землями розкидатися? Тим більше, що така стратегія стовідсотково, і це вже доведено, до миру не призведе. Мета Росії не Донецьк і Луганськ, а вся Україна, а не лише Крим та Севастополь”, — сказав Глава держави.

Нагадаємоє, Президент Петро Порошенко заяив, що на Сході України українській воїни відстоюють не повернення окремих територій, а всю соборну українську землю.

Як повідомляв УНН, Президент України привітав весь український народ, діаспору з Днем Соборності України.