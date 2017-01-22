П.Порошенко: в Украине есть политические силы, которые предлагают отказаться от Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Украине существуют политические силы, которые в завуалированной форме предлагают отказаться от оккупированных территорий. Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю Дня Соборности Украины в Национальном музее Тараса Шевченко, передает корреспондент УНН.
"Как это ни прискорбно говорить в День Соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме, предлагают нам отказаться от Донбасса. Которые говорят обращаться с жителями оккупированных территорий как будто они уже не являются гражданами Украины. Хочу передать этим политикам вопрос: господа, вы собирали эти территории? Вы приложили усилия для того, чтобы этими украинскими землями разбрасываться? Тем более, что такая стратегия полностью, и это уже доказано, к миру не приведет. Цель России не Донецк и Луганск, а вся Украина, а не только Крым и Севастополь", - сказал Глава государства.
Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что на Востоке Украины украинские воины отстаивают не возврат отдельных территорий, а всю соборную украинскую землю.
Как сообщал УНН, Президент Украины поздравил весь украинский народ, диаспору с Днем Соборности Украины.