П.Порошенко: В.Путін намагався "викрасти" княгиню Анну до російської історії

КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко прокоментував слова російського президента, який назвав київську княгиню Анну Ярославівну “русской” і наголосив, що Володимир Путін намагався “викрасти” її до російської історії. Про це він повідомив під час звернення до українців щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає УНН.