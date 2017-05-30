П.Порошенко: В.Путін намагався "викрасти" княгиню Анну до російської історії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко прокоментував слова російського президента, який назвав київську княгиню Анну Ярославівну “русской” і наголосив, що Володимир Путін намагався “викрасти” її до російської історії. Про це він повідомив під час звернення до українців щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає УНН.
Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що шлях до ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС був складним, але Україні вдалось возз’єднатись з європейською родиною.
“... саме возз’єднання, бо історично ми були її частиною. До речі, з часів давньоукраїнського князя Ярослава Мудрого і його доньки киянки Анни Ярославівни, яку буквально вчора В.Путін намагався, на очах всієї Європи "викрасти“ до російської сторони”, — зазначив П.Порошенко.
Він також зауважив, що Кремль, уражений хронічною українофобією, капостив Україні на кожному кроці.
“Він використовував всі наявні ресурси: гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури і групи впливу. Йому підігрували антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачіпки та витворювали нові. Все це робилося з єдиною метою — унеможливити ратифікацію Угоди, поховати її та, відповідно, — зупинити курс України на возз’єднання з нашою європейською родиною”, - додав Президент.
Нагадаємо, Cенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною.