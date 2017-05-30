П.Порошенко: В.Путин пытался "похитить" княгиню Анну в российскую историю
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова российского президента, назвал киевскую княгиню Анну Ярославовну "русской" и отметил, что Владимир Путин пытался "похитить" ее в российскую историю. Об этом он сообщил во время обращения к Украинской о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН.
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что путь к ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС был сложным, но Украина удалось воссоединиться с европейской семьей.
"... именно воссоединение, ибо исторически мы были ее частью. Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера В.Путин пытался, на глазах всей Европы "похитить" к российской стороне", - отметил П.Порошенко.
Он также отметил, что Кремль, пораженный хронической украинофобией, пакостил Украины на каждом шагу.
"Он использовал все имеющиеся ресурсы: деньги, пропаганду, ложь, интриги, разведывательные структуры и группы влияния. Ему подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза, которые использовали имеющиеся бюрократические зацепки и создавали новые. Все это делалось с единственной целью - сделать невозможным ратификацию Соглашения, похоронить ее и, соответственно, - остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей", - добавил Президент.
Напомним, Сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.