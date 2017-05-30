Cенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Перша палата парламенту Нідерландів у вівторок проголосувала за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначає видання, акт має підписати король, а набуде чинності він після публікації в Державному журналі.
Також зазначається, що далі Нідерланди передадуть ратифікаційні грамоти у ЄС. Угода про асоціацію набуде чинності у перший день місяця, наступного після отримання останньої ратифікаційної грамоти.
Наголошується, що до сьогодні Нідерланди були єдиною країною ЄС, яка не ратифікувала Угоду про асоціацію.
Нагадаємо, у лютому у Нідерландах нижня палата парламенту проголосувала за повторну ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.