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Cенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Перша палата парламенту Нідерландів у вівторок проголосувала за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, передає УНН з посиланням на ВВС.

Cенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною (доповнено)

Як зазначає видання, акт має підписати король, а набуде чинності він після публікації в Державному журналі.

Також зазначається, що далі Нідерланди передадуть ратифікаційні грамоти у ЄС. Угода про асоціацію набуде чинності у перший день місяця, наступного після отримання останньої ратифікаційної грамоти.

Наголошується, що до сьогодні Нідерланди були єдиною країною ЄС, яка не ратифікувала Угоду про асоціацію.

Нагадаємо, у лютому у Нідерландах нижня палата парламенту проголосувала за повторну ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

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