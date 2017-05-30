Сенат Нідерландів сьогодні голосуватиме щодо асоціації Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У вівторок Сенат Нідерландів голосуватиме щодо угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з розкладом роботи Сенату, голосування призначене з 13:41 до 13:50 за місцевим часом (з 14:41 до 14:50 за київським – ред.). У разі позитивного рішення уряд зможе ратифікувати цей документ.
У лютому у Нідерландах нижня палата парламенту проголосувала за повторну ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
Перед цим уряд Нідерландів подав угоду з Україною на повторну ратифікацію всупереч результатам консультативного референдуму після того, як на саміті ЄС у грудні 2016 року ухвалили символічну спеціальну офіційну заяву, що цілком відповідає змістові угоди.
Нідерланди наразі є єдиною країною в ЄС, що ще не ратифікувала угоду.
Як повідомляв УНН, нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте прогнозує підтримку сенатом Нідерландів асоціації Україна-ЄС 30 травня.