Сенат Нидерландов будет сегодня голосовать об ассоциации Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Во вторник Сенат Нидерландов будет голосовать относительно соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно расписанию работы Сената, голосование назначено с 13:41 до 13:50 по местному времени (с 14:41 до 14:50 по киевскому - ред.). В случае положительного решения правительство сможет ратифицировать этот документ.
В феврале в Нидерландах нижняя палата парламента проголосовала за повторную ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Перед этим правительство Нидерландов подало соглашение с Украиной на повторную ратификацию вопреки результатам консультативного референдума после того, как на саммите ЕС в декабре 2016 года приняли символическое специальное официальное заявление, что вполне соответствует содержанию соглашения.
Нидерланды пока являются единственной страной в ЕС, которая еще не ратифицировала соглашение.
Как сообщал УНН, нидерландский премьер-министр Марк Рютте прогнозирует поддержку сенатом Нидерландов ассоциации Украина-ЕС 30 мая.