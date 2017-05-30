Сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Первая палата парламента Нидерландов во вторник проголосовала за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечает издание, акт должен подписать король, а вступит в силу он после публикации в Государственном журнале.
Также отмечается, что дальше Нидерланды передадут ратификационные грамоты в ЕС. Соглашение об ассоциации вступит в силу в первый день месяца, следующего после получения последней ратификационной грамоты.
Отмечается, что до сих Нидерланды были единственной страной ЕС, которая не ратифицировала Соглашение об ассоциации.
Напомним, в феврале в Нидерландах нижняя палата парламента проголосовала за повторную ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.