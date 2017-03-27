П.Порошенко: в Нацгвардії введено в дію інститут військового духовенства
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Національній гвардії введено в дію інститут військового духовенства, наразі здійснюється підбір священнослужителів для 44 посад капеланів у різних військових частинах. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час виступу з нагоди третьої річниці Нацгвардії України, передає УНН.
“Національна гвардія буде укомплектовуватися професійно підготовленими військовослужбовцями, які проходитимуть військову службу за контрактом. До речі, в Національній гвардії введено в дію інститут військового духовенства. Вже здійснюється підбір священнослужителів для упорядкування 44 посад капеланів у різних військових частинах Національної гвардії України”, — зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко повідомив, що захищаючи Україну, загинули 193 бійці Національної гвардії.
Як повідомляв УНН, Національна гвардія є найчастіше згадуваним брендом на російському телебаченні.