П.Порошенко: в Нацгвардии введен в действие институт военного духовенства
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Национальной гвардии введен в действие институт военного духовенства, в настоящее время осуществляется подбор священнослужителей для 44 должностей капелланов в различных воинских частях. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время выступления по случаю третьей годовщины Нацгвардии Украины, передает УНН.
"Национальная гвардия будет укомплектовываться профессионально подготовленными военнослужащими, которые будут проходить военную службу по контракту. Кстати, в Национальной гвардии введенв в действие институт военного духовенства. Уже осуществляется подбор священнослужителей для упорядочения 44 должностей капелланов в различных воинских частях Национальной гвардии Украины ", - отметил П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко сообщил, что защищая Украину, погибли 193 бойцы Национальной гвардии .
Как сообщал УНН, Национальная гвардия является чаще всего упоминавшимся брендом на российском телевидении .