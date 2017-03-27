П.Порошенко: в Нацгвардии введен в действие институт военного духовенства

"Национальная гвардия будет укомплектовываться профессионально подготовленными военнослужащими, которые будут проходить военную службу по контракту. Кстати, в Национальной гвардии введенв в действие институт военного духовенства. Уже осуществляется подбор священнослужителей для упорядочения 44 должностей капелланов в различных воинских частях Национальной гвардии Украины ", - отметил П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко сообщил, что защищая Украину, погибли 193 бойцы Национальной гвардии .

Как сообщал УНН, Национальная гвардия является чаще всего упоминавшимся брендом на российском телевидении .