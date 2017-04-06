П.Порошенко: Уряд повинен працювати над фінансовим благополуччям українців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Уряд та влада повинні працювати над тим, щоб збільшити кількість українців, які фінансово можуть дозволити собі поїздки до Європи. Про це Президент України Петро Порошенко заявив у офіційному зверненні щодо рішення Європейського парламенту про надання безвізового режиму для громадян України, передає УНН.
“Звичайно ж, і Уряд, і вся влада мають наполегливо працювати над тим, щоби кількість співгромадян, які фінансово можуть собі дозволити мандрівки до Європи, рік від року зростала”, — заявив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.
За словами Президента, лише проросійські партії не підтримали Україну під час голосування за надання громадянам України права безвізових подорожей до країн Євроcоюзу.