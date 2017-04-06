П.Порошенко: Правительство должно работать над финансовым благополучием украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Правительство и власть должны работать над тем, чтобы увеличить количество украинцев, которые финансово могут позволить себе поездки в Европу. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в официальном обращении по решению Европейского парламента о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, передает УНН.
"Конечно же, и Правительство, и вся власть должны упорно работать над тем, чтобы количество сограждан, которые финансово могут себе позволить путешествия в Европу, год от года росла", - заявил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.
По словам Президента, только пророссийские партии не поддержали Украину во время голосования за предоставление гражданам Украины права безвизовых путешествий в страны Евроcоюза.