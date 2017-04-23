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П.Порошенко: Україна засуджує перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ

П.Порошенко: Україна засуджує перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ

Київ • УНН

 • 12512 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українська сторона засуджує усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН

"Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. І бажаю швидшого одужання пораненим. Дав відповідні розпорядження: українські медики у разі необхідності готові надати потрібну допомогу", - написав П.Порошенко.

Також Президент зауважив, що цей злочин має бути розслідуваний, а винні обов'язково покарані.

"Доручив міністрові закордонних справ бути в постійній координації з ОБСЄ. Українська сторона засуджує усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ. Її безпека і свобода дій мають бути гарантовані", - додав він.

Нагадємо, Голова ОБСЄ підтвердив факт загибелі одного із співробітників СММ в Україні.

Як повідомляв УНН, на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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