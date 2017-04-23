П.Порошенко: Украина осуждает препятствование боевиками работе СММ ОБСЕ

"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь", - написал Порошенко.

Также Президент отметил, что это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны.

"Поручил министру иностранных дел быть в постоянном координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", - добавил он.

Напоминаем, Председатель ОБСЕ подтвердил факт гибели одного из сотрудников СММ в Украине.

Как сообщал УНН, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ.