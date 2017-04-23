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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28264 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93126 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147950 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113253 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114461 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111270 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103350 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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П.Порошенко: Украина осуждает препятствование боевиками работе СММ ОБСЕ

П.Порошенко: Украина осуждает препятствование боевиками работе СММ ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 12505 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь", - написал Порошенко.

Также Президент отметил, что это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны.

"Поручил министру иностранных дел быть в постоянном координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", - добавил он.

Напоминаем, Председатель ОБСЕ подтвердил факт гибели одного из сотрудников СММ в Украине.

Как сообщал УНН, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

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