П.Порошенко: Украина осуждает препятствование боевиками работе СММ ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь", - написал Порошенко.
Также Президент отметил, что это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны.
"Поручил министру иностранных дел быть в постоянном координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", - добавил он.
Напоминаем, Председатель ОБСЕ подтвердил факт гибели одного из сотрудников СММ в Украине.
Как сообщал УНН, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ.