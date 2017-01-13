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П.Порошенко: у військових шпиталях буде медобладнання як у лікарнях для топ-чиновників

П.Порошенко: у військових шпиталях буде медобладнання як у лікарнях для топ-чиновників

Київ • УНН

 • 8895 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що високотехнологічним новітнім медичним обладнанням, яким раніше передусім забезпечувалися лікарні, які обслуговують високопосадовців, за його дорученням першочергово будуть оснащуваться військові шпиталі. Про це він повідомив на відкритті сучасного діагностичного комплексу для прикордонників за участю посла Японії в Україні Сігекі Сумі, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

"Сьогоднішня передача медичного обладнання є не лише прикладом співпраці України, ООН та Японії, а ще й першою подією Року Японії в Україні, яка символізує тісну взаємодію між Україною та Японією", - наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що "раніше таким обладнанням в першу чергу забезпечувалися лікарні, які обслуговують високопосадовців, а нині за його дорученням першочергово високотехнологічним новітнім медичним обладнанням оснащуються військові шпиталі".

"Це чітко відображає ті пріоритети, які є сьогодні у мене, як у Президента, у командування прикордонних військ, ЗСУ, щоб ви - найкращі українці, герої, еліта країни отримували належну допомогу. Впевнений, ви її тут отримаєте", - сказав П.Порошенко під час спілкування із військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні у госпіталі.

Серед переданого обладнання є комп’ютерний томограф "Toshiba" 2016 року, відеоендоскопічний комплект "Olympus", Цифрова рентгенівська система "Calypso". Донором проекту виступив уряд Японії за сприянням Офісу проектної підтримки ООН (UNOPS). Загальний бюджет становив 22 млн 502 тис. грн.

Як повідомив Президенту начальник відділення діагностики госпіталю ДПСУ Василь Петренко, нове обладнання дозволить здійснювати високоточну діагностику та надавати якісну медичну допомогу, в першу чергу пораненим воїнам АТО, які прибувають до медустанови на лікування, ветеранам АТО, прикордонникам та членам їх родин. Всі послуги для них будуть надаватися безкоштовно.

"Змінюється підхід до лікувально-діагностичного процесу", - констатував він.

Президент та посол Японії в Україні ознайомилися з кабінетом комп’ютерної томографії, оглянули обладнання відділення променевої діагностики, зокрема новітню рентгенівську систему, відеоендоскопічний комплект, а також перевірили умови роботи медичного персоналу.

Передаючи сертифікати голові Держприкордонслужби Віктору Назаренку, Сігекі Сумі зазначив, що радий передати обладнання і висловив сподівання, що воно допоможе покращити лікування і військовослужбовців, і цивільних громадян.

Петро Порошенко також ознайомився з умовами стаціонарного лікування хворих, забезпеченням медичним обладнанням та відвідав охоронців кордону, які отримали поранення під час виконання завдань в районі проведення АТО.

У заході також взяли участь заступник виконавчого директора офісу проектної підтримки ООН Віталій Ваншелбойм та Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко.

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