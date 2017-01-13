П.Порошенко: в военных госпиталях будет оборудование как в больницах для топ-чиновников

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что высокотехнологичным новейшим медицинским оборудованием, которым ранее прежде всего обеспечивались больницы, которые обслуживают чиновников, по его поручению в первую очередь будут оснащаться военные госпитали. Об этом он сообщил на открытии современного диагностического комплекса для пограничников с участием посла Японии в Украине Сигэки Суми, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.