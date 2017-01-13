П.Порошенко: в военных госпиталях будет оборудование как в больницах для топ-чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что высокотехнологичным новейшим медицинским оборудованием, которым ранее прежде всего обеспечивались больницы, которые обслуживают чиновников, по его поручению в первую очередь будут оснащаться военные госпитали. Об этом он сообщил на открытии современного диагностического комплекса для пограничников с участием посла Японии в Украине Сигэки Суми, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Сегодняшняя передача медицинского оборудования является не только примером сотрудничества Украины, ООН и Японии, а еще и первым событием Года Японии в Украине, что символизирует тесное взаимодействие между Украиной и Японией", - подчеркнул Глава государства.
Президент отметил, что "раньше таким оборудованием в первую очередь снабжались больницы, которые обслуживают высокопоставленных чиновников, а ныне по его поручению в первую очередь высокотехнологичным новейшим медицинским оборудованием оснащаются военные госпитали".
"Это четко отражает те приоритеты, которые есть сегодня у меня, как у Президента, у командования пограничных войск, ВСУ, чтобы вы - лучшие украинцы, герои, элита страны получали надлежащую помощь. Уверен, вы ее здесь получите", - сказал П.Порошенко во время общения с военнослужащими, которые находятся на лечении в госпитале.
Среди переданного оборудования есть компьютерный томограф "Toshiba" 2016 года, видеоэндоскопический комплект "Olympus", Цифровая рентгеновская система "Calypso". Донором проекта выступило правительство Японии при содействии Офиса проектной поддержки ООН (UNOPS). Общий бюджет составил 22 млн 502 тыс. грн.
Как сообщил Президенту начальник отделения диагностики госпиталя ГПСУ Василий Петренко, новое оборудование позволит осуществлять высокоточную диагностику и оказывать качественную медицинскую помощь, в первую очередь раненым воинам АТО, которые прибывают в медучреждение на лечение, ветеранам АТО, пограничникам и членам их семей. Все услуги для них будут предоставляться бесплатно.
"Меняется подход к лечебно-диагностическому процессу", - констатировал он.
Президент и посол Японии в Украине ознакомились с кабинетом компьютерной томографии, осмотрели оборудование отделения лучевой диагностики, в частности новейшую рентгеновскую систему, видеоэндоскопический комплект, а также проверили условия работы медицинского персонала.
Передавая сертификаты главе Госпогранслужбы Виктору Назаренко, Сигэки Суми отметил, что рад передать оборудование и выразил надежду, что оно поможет улучшить лечение и военнослужащих, и гражданских.
Петр Порошенко также ознакомился с условиями стационарного лечения больных, обеспечением медицинским оборудованием и посетил охранников границы, которые получили ранения во время выполнения задач в районе проведения АТО.
В мероприятии также приняли участие заместитель исполнительного директора офиса проектной поддержки ООН Виталий Ваншелбойм и глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.