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П.Порошенко у Британії закликав лібералізувати візовий режим для українців

П.Порошенко у Британії закликав лібералізувати візовий режим для українців

Київ • УНН

 • 9874 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з британськими парламентарями закликав лібералізувати візовий режим для українців. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

“Президент України закликав лібералізувати візовий режим для українців”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу було приділено зміцненню міжлюдських контактів між двома державами та вивченню англійської мови.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко обговорив з британськими парламентарями співпрацю по лінії НАТО.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час офіційного візиту до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії зустрівся з лідером фракції правлячої Консервативної партії Девідом Лідінгтоном, головою “групи дружби” у зв’язках з Україною у британському парламенті сером Джеральдом Говартом та головою комітету парламенту у закордонних справах Кріспіном Блантом.

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