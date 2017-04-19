П.Порошенко у Британії закликав лібералізувати візовий режим для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з британськими парламентарями закликав лібералізувати візовий режим для українців. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Президент України закликав лібералізувати візовий режим для українців”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що окрему увагу було приділено зміцненню міжлюдських контактів між двома державами та вивченню англійської мови.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко обговорив з британськими парламентарями співпрацю по лінії НАТО.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час офіційного візиту до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії зустрівся з лідером фракції правлячої Консервативної партії Девідом Лідінгтоном, головою “групи дружби” у зв’язках з Україною у британському парламенті сером Джеральдом Говартом та головою комітету парламенту у закордонних справах Кріспіном Блантом.