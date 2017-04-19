П.Порошенко в Британии призвал либерализовать визовый режим для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с британскими парламентариями призвал либерализовать визовый режим для украинцев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
“Президент Украины призвал либерализовать визовый режим для украинцев”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание было уделено укреплению межчеловеческих контактов между двумя государствами и изучению английского языка.
Как сообщал УНН, П.Порошенко обсудил с британскими парламентариями сотрудничество по линии НАТО.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии встретился с лидером фракции правящей Консервативной партии Дэвидом Лидингтоном, председателем “группы дружбы” по связям с Украиной в британском парламенте сэром Джеральдом Говарт и председателем комитета парламента в иностранным делам Криспин Блантом.