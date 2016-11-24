П.Порошенко: це перший саміт, коли Україна ставить питання перед ЄС - виконати власні зобов'язання

"Це перший саміт, коли не Україні ставлять питання, а ми ставимо питання перед ЄС - виконати власні зобов'язання", - процитував слова П.Порошенка речник.

Крім того, за словами С.Цеголка, П.Порошенко відзначив, що "Угоду про асоціацію не можна переписувати. Три роки тому українці вийшли на вулиці вимагати її підписання".

Нагадаємо, 24 листопада у присутності Президента України Петра Порошенка, президента Європейської Ради Дональда Туска, президента Європейської Комісії Жана-Клода Юнкера у Брюсселі підписано низку двосторонніх документів про співпрацю між Україною та Євросоюзом.