П.Порошенко: это первый саммит, когда Украина ставит вопрос перед ЕС - выполнить собственные обязательства

"Это первый саммит, когда не Украине ставят вопросы, а мы ставим вопрос перед ЕС - выполнить собственные обязательства", - процитировал слова П.Порошенко спикер.

Кроме того, по словам С.Цеголко, П.Порошенко отметил, что "Соглашение об ассоциации нельзя переписывать. Три года назад украинцы вышли на улицы требовать подписания".

Напомним, 24 ноября в присутствии Президента Украины Петра Порошенко, президента Европейского Совета Дональда Туска, президента Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера в Брюсселе подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом.