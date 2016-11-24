П.Порошенко: это первый саммит, когда Украина ставит вопрос перед ЕС - выполнить собственные обязательства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС отметил, что это первый саммит, когда Украина ставит вопрос перед ЕС - выполнить собственные обязательства. Об этом на своей странице в Twitter написал представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Это первый саммит, когда не Украине ставят вопросы, а мы ставим вопрос перед ЕС - выполнить собственные обязательства", - процитировал слова П.Порошенко спикер.
Кроме того, по словам С.Цеголко, П.Порошенко отметил, что "Соглашение об ассоциации нельзя переписывать. Три года назад украинцы вышли на улицы требовать подписания".
Напомним, 24 ноября в присутствии Президента Украины Петра Порошенко, президента Европейского Совета Дональда Туска, президента Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера в Брюсселе подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом.