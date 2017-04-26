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П.Порошенко та О.Лукашенко вшанують пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко у середу зустрінеться з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, лідери двох країн зокрема вшанують пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Глави двох держав візьмуть участь у заходах у зв’язку з черговою річницею аварії на Чорнобильській атомній електростанції - спільно вшанують пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі та відвідають низку об’єктів на ЧАЕС", - йдеться у повідомленні.

Петро Порошенко та Олександр Лукашенко також проведуть переговори на території Білорусі, додали в АП.

Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася рівно 31 рік тому.

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