П.Порошенко и А.Лукашенко почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в среду встретится с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, лидеры двух стран в частности почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Главы двух государств примут участие в мероприятиях в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции - совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на ЧАЭС", - говорится в сообщении.
Петр Порошенко и Александр Лукашенко также проведут переговоры на территории Беларуси, добавили в АП.
Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла ровно 31 год назад.