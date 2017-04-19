П.Порошенко та Б.Джонсон обговорили продовження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко, державний секретар Великої Британії у закордонних справах Боріс Джонсон та державний міністр з питань Збройних сил Майк Пеннінг під час зустрічі у Лондоні обговорили дотримання режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею взятих на себе зобов’язань у рамках мінського процессу, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Співрозмовники обговорили розвиток подій на Донбасі. Йшлося про важливість дотримання режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею взятих на себе зобов’язань у рамках мінського процесу та відновлення територіальної цілісності України”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що Президент висловив вдячність британській стороні за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Було зазначено, що, як одна з країн-гарантів незалежності України за Будапештським меморандумом, Велика Британія може відіграти важливу роль у забезпеченні безпеки в Україні.
Крім того, обговорювалися також питання продовження британської технічної та фінансової допомоги Україні, а також посилення двосторонньої військової співпраці з метою протистояння російській агресії.
Окрему увагу було приділено економічному співробітництву та започаткуванню діалогу з метою спрощення візового режиму для громадян України.
Також, представники силового блоку Уряду Великої Британії заявили, що вихід країни з Європейського Союзу не позначиться на рівні співробітництва між Британією та Україною.
Як повідомляв УНН, Т.Мей наголосила на важливості продовження санкцій проти Росії.