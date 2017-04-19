П.Порошенко и Б.Джонсон обсудили продление санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, государственный секретарь Великобритании по иностранным делам Борис Джонсон и государственный министр по вопросам Вооруженных сил Майк Пеннинг во время встречи в Лондоне обсудили соблюдение режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Собеседники обсудили развитие событий на Донбассе. Речь шла о важности соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Президент выразил благодарность британской стороне за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Было отмечено, что, как одна из стран-гарантов независимости Украины по Будапештскому меморандуму, Великобритания может сыграть важную роль в обеспечении безопасности в Украине.
Кроме того, обсуждались также вопросы продолжения британской технической и финансовой помощи Украине, а также усиления двустороннего военного сотрудничества с целью противостояния российской агрессии.
Отдельное внимание было уделено экономическому сотрудничеству и началу диалога с целью упрощения визового режима для граждан Украины.
Также, представители силового блока правительства Великобритании заявили, что выход страны из Европейского Союза не скажется на уровне сотрудничества между Британией и Украиной.
Как сообщал УНН, Т.Мей подчеркнула важность продолжения санкций против России.