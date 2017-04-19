П.Порошенко и Б.Джонсон обсудили продление санкций против РФ

"Собеседники обсудили развитие событий на Донбассе. Речь шла о важности соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Президент выразил благодарность британской стороне за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Было отмечено, что, как одна из стран-гарантов независимости Украины по Будапештскому меморандуму, Великобритания может сыграть важную роль в обеспечении безопасности в Украине.

Кроме того, обсуждались также вопросы продолжения британской технической и финансовой помощи Украине, а также усиления двустороннего военного сотрудничества с целью противостояния российской агрессии.

Отдельное внимание было уделено экономическому сотрудничеству и началу диалога с целью упрощения визового режима для граждан Украины.

Также, представители силового блока правительства Великобритании заявили, что выход страны из Европейского Союза не скажется на уровне сотрудничества между Британией и Украиной.

Как сообщал УНН, Т.Мей подчеркнула важность продолжения санкций против России.