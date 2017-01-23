П.Порошенко створив військово-повітряну зону “Схід”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко вніс зміни до військово-адміністративного поділу території України та створив ще одну зону - “Схід”. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Повітряний простір України поділяється на чотири військово-повітряні зони та один окремий військово-повітряний район, межами яких є умовні вертикальні поверхні, що проходять по лінії державного кордону України на суші, морі, річках, озерах, інших водоймах та по прямих лініях між визначеними географічними точками з урахуванням повітряного простору над тимчасово окупованою територією України.
Військово-повітряні зони є зонами відповідальності повітряних командувань „Захід“, „Центр“, „Схід“ та „Південь“”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, межі зони “Схід” проходять “по зовнішній межі прибережних морських вод Азовського моря шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, до найближчої точки державного кордону України з Російською Федерацією на суші, далі по лінії державного кордону України з Російською Федерацією”.
Указ №12/2017 “Про внесення зміни до військово-адміністративного поділу території України” набуває чинності з дня його опублікування, 23 січня.
Зазначимо, згідно з указом Президента № 39/2016 “Про затвердження військово-адміністративного поділу території України” від 5 лютого, повітряний простір України поділявся на три військово-повітряні зони та один окремий військово-повітряний район.