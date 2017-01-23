П.Порошенко создал военно-воздушную зону "Восток"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в военно-административного деления территории Украины и создал еще одну зону - "Восток". Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
"Воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, границами которых являются условные вертикальные поверхности, проходящих по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах и по прямым линиям между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над временно оккупированной территории Украины.
Военно-воздушные зоны являются зонами ответственности воздушных командований "Запад", "Центр", "Восток" и "Юг" ", - говорится в сообщении.
В частности, границы зоны "Восток" проходят "по внешней границе прибрежных морских вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суши, далее по линии государственной границы Украины с Российской Федерацией ".
Указ №12 / 2017г. "О внесении изменения в военно-административного деления территории Украины" вступает в силу со дня его опубликования, 23 января.
Отметим, согласно указу Президента № 39/2016г. "Об утверждении военно-административного деления территории Украины" от 5 февраля, воздушное пространство Украины делилось на три военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район.