П.Порошенко: створення літака АН-132Д є подією міжнародного масштабу

"Цей літак символізує міцну основу українсько-саудівської дружби та партнерства. Компанії з цієї країни є нашими головними партнерами в реалізації потужного і нового проекту будівництва нового літака АН-132Д. Це подія міжнародного масштабу. І те, що Україна спроможна зараз запускати в небо нові якісні літаки свідчить про величезний потенціал, який має наша держава. Для нас зараз партнерство з нашими саудівськими друзями є особливо важливим в умовах коопераційного розриву з агресором Російської Федерацією", - зазначив Президент.

Він додав, що до створення цього літака долучилися провідні підприємства лідери літакобудування світу - компанії США, Великої Британії, Франції, Німеччини .

Як повідомляв УНН, В.Гройсман домовився про реалізацію економічних проектів між Україною і Туреччиною.