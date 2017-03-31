П.Порошенко: создание самолета АН-132Д является событием международного масштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Строительство нового самолета АН-132Д является событием международного масштаба, потому что к его созданию были привлечены лучшие компании из разных стран мира. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время презентации самолета АН-132Д, передает корреспондент УНН.
"Этот самолет символизирует прочную основу украинского-саудовской дружбы и партнерства. Компании из этой страны являются нашими главными партнерами в реализации мощного и нового проекта строительства нового самолета АН-132Д. Это событие международного масштаба. И то, что Украина способна сейчас запускать в небо новые качественные самолеты свидетельствует об огромном потенциале, который имеет наша страна. Для нас сейчас партнерство с нашими саудовскими друзьями особенно важно в условиях кооперационного разрыва с агрессором Российской Федерацией", - отметил Президент.
Он добавил, что к созданию этого самолета присоединились ведущие предприятия лидеры самолетостроения мира - компании США, Великобритании, Франции, Германии.
Как сообщал УНН, В. Гройсман договорился о реализации экономических проектов между Украиной и Турцией .