П.Порошенко: создание самолета АН-132Д является событием международного масштаба

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56403 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106183 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163446 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120009 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118717 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113740 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105084 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107270 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103739 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155795 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко: создание самолета АН-132Д является событием международного масштаба

П.Порошенко: создание самолета АН-132Д является событием международного масштаба

Киев  •  УНН

 • 14214 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Строительство нового самолета АН-132Д является событием международного масштаба, потому что к его созданию были привлечены лучшие компании из разных стран мира. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время презентации самолета АН-132Д, передает корреспондент УНН.

"Этот самолет символизирует прочную основу украинского-саудовской дружбы и партнерства. Компании из этой страны являются нашими главными партнерами в реализации мощного и нового проекта строительства нового самолета АН-132Д. Это событие международного масштаба. И то, что Украина способна сейчас запускать в небо новые качественные самолеты свидетельствует об огромном потенциале, который имеет наша страна. Для нас сейчас партнерство с нашими саудовскими друзьями особенно важно в условиях кооперационного разрыва с агрессором Российской Федерацией", - отметил Президент.

Он добавил, что к созданию этого самолета присоединились ведущие предприятия лидеры самолетостроения мира - компании США, Великобритании, Франции, Германии.

Как сообщал УНН, В. Гройсман договорился о реализации экономических проектов между Украиной и Турцией .

Украинские Национальные Новости

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