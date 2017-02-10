П.Порошенко: США передали Україні перехоплення радарів з часом та точками обстрілів бойовиків

"Я категорично відкидаю будь-які спроби покласти відповідальність за загострення на фронті на Україну. Наші дії поза всяким сумнівом носять характер вимушеної оборони. Вони були лише ліками від тих агресивних припадків, які трапилися в російсько-терористичних угрупуванням. І ми це можемо довести, це можна побачити на супутникових знімках, які є в розпорядженні наших партнерів по НАТО. Час і точка початку обстрілів зафіксована контрбатарейними радарами, які ми отримали з США", - сказав він.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що внаслідок атак бойовиків в районі авдіївської промзони ЗСУ змогли їх відбити та навіть покращити позиції на ключових підступах до Донецька.