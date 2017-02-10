П.Порошенко: США передали Украине перехват радаров со временем и точками обстрелов боевиков

"Я категорически отвергаю любые попытки возложить ответственность за обострение на фронте на Украину. Наши действия вне всякого сомнения носят характер вынужденной обороны. Они были только лекарством от тех агрессивных припадков, которые произошли в российско-террористических группировках. И мы это можем доказать, это можно увидеть на спутниковых снимках, которые есть в распоряжении наших партнеров по НАТО. Время и точка начала обстрелов зафиксирована контрбатарейными радарами, которые мы получили из США", - сказал он.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что в результате атак боевиков в районе авдеевской промзоны ВСУ смогли их отбить и даже улучшить позиции на ключевых подступах к Донецку.