П.Порошенко: США передали Украине перехват радаров со временем и точками обстрелов боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. США передали Украине перехват времени и точек обстрелов боевиков с контрбатарейных радаров. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Ивано-Франковск, передает УНН.
"Я категорически отвергаю любые попытки возложить ответственность за обострение на фронте на Украину. Наши действия вне всякого сомнения носят характер вынужденной обороны. Они были только лекарством от тех агрессивных припадков, которые произошли в российско-террористических группировках. И мы это можем доказать, это можно увидеть на спутниковых снимках, которые есть в распоряжении наших партнеров по НАТО. Время и точка начала обстрелов зафиксирована контрбатарейными радарами, которые мы получили из США", - сказал он.
Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что в результате атак боевиков в районе авдеевской промзоны ВСУ смогли их отбить и даже улучшить позиции на ключевых подступах к Донецку.