П.Порошенко сподівається, що інфляція цього року буде менше 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко сподівається, що у 2017 році показники інфляції вже вимірюватимуться однозначними цифрами і будуть менше 10%. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку повідомив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Цього року вона (інфляція - ред.) вимірюватиметься, сподіваюся, вже однозначним цифрами. Менше 10%", - зазначив Президент.
Нагадаємо, за даними Мінфіну, споживча інфляція у 2016 році становила 12,4%.
Як повідомляв УНН, в Україні у 2017 році очікується зростання інфляції на рівні 9,1%.