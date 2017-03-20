П.Порошенко сподівається, що інфляція цього року буде менше 10%

"Цього року вона (інфляція - ред.) вимірюватиметься, сподіваюся, вже однозначним цифрами. Менше 10%", - зазначив Президент.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, споживча інфляція у 2016 році становила 12,4%.

Як повідомляв УНН, в Україні у 2017 році очікується зростання інфляції на рівні 9,1%.