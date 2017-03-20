П.Порошенко надеется, что инфляция в этом году будет меньше 10%

"В этом году она (инфляция - ред.) будет измеряться, надеюсь, уже однозначным цифрами. Менее 10%", - отметил Президент.

Напомним, по данным Минфина, потребительская инфляция в 2016 году составила 12,4% .

Как сообщал УНН, в Украине в 2017 году ожидается рост инфляции на уровне 9,1% .