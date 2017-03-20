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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 114167 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 129414 просмотра

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11 марта, 14:39 • 137580 просмотра

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11 марта, 14:12 • 129063 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106810 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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П.Порошенко надеется, что инфляция в этом году будет меньше 10%

П.Порошенко надеется, что инфляция в этом году будет меньше 10%

Киев • УНН

 • 9224 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что в 2017 году показатели инфляции уже будут измеряться однозначными цифрами и будут меньше 10%. Об этом во время заседания Совета регионального развития сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"В этом году она (инфляция - ред.) будет измеряться, надеюсь, уже однозначным цифрами. Менее 10%", - отметил Президент.

Напомним, по данным Минфина, потребительская инфляция в 2016 году составила 12,4% .

Как сообщал УНН, в Украине в 2017 году ожидается рост инфляции на уровне 9,1% .

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