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П.Порошенко сьогодні відкриє пленарні засідання YES

П.Порошенко сьогодні відкриє пленарні засідання YES

Київ • УНН

 • 6495 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Пленарні засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) “Світ, Європа та Україна: шторми змін" відкриються вступною промовою Президента України Петра Порошенка, яка продовжиться дискусією спікерів та учасників форуму з головою української держави, передає УНН з посиланням на прес-службу форуму.

Як повідомлялось, 13-а щорічна зустріч YES відбудеться в Києві 15-17 вересня. Пленарні засідання та робота спеціальних секцій проходитимуть в національному культурно-музейному комплексі “Мистецький арсенал”. В роботі форуму візьмуть участь понад 350 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських діячів, експертів з 20 країн світу.

Перший день пленарних засідань буде присвячений ключовим геополітичним, економічним та соціальним викликам, які стоять перед Європою, Україною та світом. Дискусійні панелі першого пленарного дня включатимуть обговорення теперішньої ситуації в Європейському Союзі; перспектив та викликів, що стоять перед Туреччиною; наслідків президентських виборів у США 2016 року для світової політики та міжнародних відносин, а також глобального виклику соціальної нерівності, проблеми тероризму та радикалізму. Завершиться перший пленарний день обговоренням питань міжнародної підтримки України в умовах російської агресії, економічної кризи та проведення реформ.

У дискусіях першого пленарного дня братимуть участь президент Європейської Комісії (2004-2014), прем’єр-міністр Португалії (2002-2004) Жозе Мануел Баррозу, міністр закордонних справ Данії Крістіан Йєнсен, 39-й прем’єр-міністр Данії (2001-2009), 12-й Генеральний секретар НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен, комісар ЄС з питань політики європейського сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Хан, віце-прем’єр-міністр Туреччини Мехмет Шимшек, віце-президент Єврокомісії з питань євро- та соціального діалогу, прем’єр-міністр Латвії (2009-2014) Валдіс Домбровскіс, філософ і письменник Бернар-Анрі Леві, директор Інституту політики Університету Чикаго, головний стратег і старший радник президента США Барака Обами (2009-2011) Девід Аксельрод, старший радник і заступник голови Адміністрації Президента США Дж.Буша-мол. Карл Роув, 58-й спікер Палати представників США (1995-1999) Ньют Гінгріч, міністр закордонних справ Швеції (2006-2014), прем’єр-міністр Швеції (1991-1994) Карл Більдт, управляючий партнер Parnasse International, директор-розпорядник МВФ (2007-2011) Домінік Стросс-Кан, старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету Ніалл Фергюсон, голова Мюнхенської конференції з безпеки, член Наглядової ради YES Вольфганг Ішингер, міністр оборони США (2006-2011), директор ЦРУ США (1991-1993) Роберт Гейтс.

Серед українських спікерів першого пленарного дня — голова наглядової ради Аспен Інституту Київ, міністр фінансів України (2014-2016) Наталя Яресько, віце-прем’єр-міністр України з питань європейьскої та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, співзасновник Центру економічної стратегії, громадський діяч, лідер групи “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук, голова партії “Народний фронт”, прем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк.

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