П.Порошенко сегодня откроет пленарные заседания YES

Как сообщалось, 13-ая ежегодная встреча YES состоится в Киеве 15-17 сентября. Пленарные заседания и работа специальных секций будут проходить в национальном культурно-музейном комплексе "Мистецький арсенал". В работе форума примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных деятелей, экспертов из 20 стран мира.

Первый день пленарных заседаний будет посвящен ключевым геополитическим, экономическим и социальным вызовам, которые стоят перед Европой, Украиной и миром. Дискуссионные панели первого пленарного дня будут включать обсуждение нынешней ситуации в Европейском Союзе; перспектив и вызовов, стоящих перед Турцией; последствий президентских выборов в США 2016 года для мировой политики и международных отношений, а также глобального вызова социального неравенства, проблемы терроризма и радикализма. Завершится первый пленарный день обсуждением вопросов международной поддержки Украины в условиях российской агрессии, экономического кризиса и проведения реформ.

В дискуссиях первого пленарного дня будут участвовать президент Европейской Комиссии (2004-2014), премьер-министр Португалии (2002-2004) Жозе Мануэл Баррозу, министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен, 39-й премьер-министр Дании (2001- 2009), 12-й Генеральный секретарь НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен, комиссар ЕС по вопросам политики европейского соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, вице-премьер-министр Турции Мехмет Шимшек, вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро - и социального диалога, премьер-министр Латвии (2009-2014) Валдис Домбровскис, философ и писатель Бернар-Анри Леви, директор Института политики Университета Чикаго, главный стратег и старший советник президента США Барака Обамы (2009-2011) Дэвид Аксельрод, старший советник и заместитель главы Администрации Президента США Дж.Буша-мл. Карл Роув, 58-й спикер Палаты представителей США (1995-1999) Ньют Гингрич, министр иностранных дел Швеции (2006-2014), премьер-министр Швеции (1991-1994) Карл Бильдт, управляющий партнер Parnasse International, директор-распорядитель МВФ (2007-2011) Доминик Стросс-Кан, старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета Ниалл Фергюсон, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, член Наблюдательного совета YES Вольфганг Ишингер, министр обороны США (2006-2011), директор ЦРУ США (1991-1993 ) Роберт Гейтс.

Среди украинских спикеров первого пленарного дня - глава наблюдательного совета Аспен Института Киев, министр финансов Украины (2014-2016) Наталья Яресько, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейьскои и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, соучредитель Центра экономической стратегии, общественный деятель, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк.