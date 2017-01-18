П.Порошенко сьогодні у Давосі зустрінеться з віце-президентом ЄК і М.Шульцем

"Зокрема, відбудеться зустріч Глави Української держави з віце-президентом Європейської комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом та колишнім президентом Європейського Парламенту Мартіном Шульцем", - йдеться у повідомленні.

Вказано також, що заплановані переговори Президента України з керівниками провідних компаній світу.