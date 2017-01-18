П.Порошенко сегодня в Давосе встретится с вице-президентом ЕК и М.Шульцем

"В частности, состоится встреча Главы Украинского государства с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и бывшим президентом Европейского парламента Мартином Шульцем", - говорится в сообщении.

Указано также, что запланированы переговоры Президента Украины с руководителями ведущих компаний мира.