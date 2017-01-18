П.Порошенко сегодня в Давосе встретится с вице-президентом ЕК и М.Шульцем
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Петр Порошенко в среду проведет ряд встреч в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"В частности, состоится встреча Главы Украинского государства с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и бывшим президентом Европейского парламента Мартином Шульцем", - говорится в сообщении.
Указано также, что запланированы переговоры Президента Украины с руководителями ведущих компаний мира.