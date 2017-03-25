П.Порошенко: СБУ серед перших стали на захист України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з 25-ою річницею створення, зазначивши, що саме підрозділи спецслужби одними з перших стали на захист України від російської агресії. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вітаю Службу безпеки України з 25-ою річницею створення! Саме підрозділи Служби одними з перших стали на захист територіальної цілісності та суверенітету України від російської агресії. Від імені Українського народу дякую за ваш професіоналізм та вірне служіння Батьківщині!" - зазначив він.
Нагадаємо, П.Порошенко очікує від СБУ протидії російським диверсіям.