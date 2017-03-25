П.Порошенко: СБУ серед перших стали на захист України

"Вітаю Службу безпеки України з 25-ою річницею створення! Саме підрозділи Служби одними з перших стали на захист територіальної цілісності та суверенітету України від російської агресії. Від імені Українського народу дякую за ваш професіоналізм та вірне служіння Батьківщині!" - зазначив він.

Нагадаємо, П.Порошенко очікує від СБУ протидії російським диверсіям.