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08:46 • 28671 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 84276 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 114158 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 129406 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 137572 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 129061 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 120470 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106810 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107734 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103981 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко: СБУ среди первых встали на защиту Украины

П.Порошенко: СБУ среди первых встали на защиту Украины

Киев • УНН

 • 12122 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с двадцать пятой годовщиной создания, отметив, что именно подразделения спецслужбы одними из первых встали на защиту Украины от российской агрессии. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поздравляю Службу безопасности Украины с двадцать пятой годовщиной создания! Именно подразделения Службы одними из первых встали на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины от российской агрессии. От имени Украинского народа благодарю за ваш профессионализм и верное служение Родине!" - отметил он.

Напомним, П.Порошенко ожидает от СБУ противодействия российским диверсиям.

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