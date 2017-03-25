П.Порошенко: СБУ среди первых встали на защиту Украины

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с двадцать пятой годовщиной создания, отметив, что именно подразделения спецслужбы одними из первых встали на защиту Украины от российской агрессии. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.