П.Порошенко розповів, як Росії повернутися до "Великої вісімки"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Російська Федерація може повернутися до складу "Великої вісімки" коли виведе війська з України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко відкриваючи автодорогу Спаське – Вилкове, передає кореспондент УНН.
"Повернутися (Росії до "Великої вісімки" – ред.) дуже просто – приберіть геть свої війська, перестаньте вбивати українців, заберіть свої пушки, танки, системи залпового вогню і все буде добре",- сказав П.Порошенко.
Він нагадав, що РФ "викинули з "Великої вісімки" за те, що вона порушила міжнародне право – напала на Україну".
Як повідомляв УНН, на думку політолога В.Фесенка, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може делікатно запропонувати лідерам країн “Великої сімки” обговорити питання стосовно повернення Російської Федерації до складу “Великої вісімки”.