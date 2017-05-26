П.Порошенко рассказал, как России вернуться в "Большую восьмерку"

"Вернуться (России в" Большую восьмерку "- ред.) очень просто - уберите прочь свои войска, перестаньте убивать украинцев, заберите свои пушки, танки, системы залпового огня и все будет хорошо", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что РФ "выбросили из "Большой восьмерки" за то, что она нарушила международное право - напала на Украину".

Как сообщал УНН, по мнению политолога В.Фесенко, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может деликатно предложить лидерам стран "Большой семерки" обсудить вопрос о возвращении Российской Федерации в состав "Большой восьмерки".